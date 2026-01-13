Ричмонд
Челябинских водителей призвали отказаться от поездок из-за морозов

В Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции перешли на усиленный режим службы из-за сильных морозов. Водителей просят отказаться от дальних поездок. Об этом во вторник, 13 января, сообщили в пресс-службе ГАИ.

На дороги региона дополнительно выйдут 20 экипажей ДПС. Такое решение принято для обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи водителям.

Автолюбителей просят переждать непогоду и не выезжать на трассы. Если поездку отложить нельзя, тогда перед выездом рекомендуют проверить исправность машины, наличие аптечки и огнетушителя. Также необходимо соблюдать ПДД, скоростной режим, дистанцию между автомобилями, боковой интервал и не совершать рискованных манёвров.

— Всегда берите в дорогу запас топлива, тёплые вещи, термос с горячим чаем. Не забывайте о буксировочном тросе и лопате. В экстренных случаях обращайтесь к ближайшему экипажу ДПС или набирайте телефонный номер 112, — отметили в Госавтоинспекции.

В Челябинской области 13—17 января ожидаются сильные морозы, местами до −32 градусов. В части региона подмораживать начало минувшей ночью — было до −27. Днём во вторник температура повысится до −13…-18, в низинах — максимум до −21, а на западе и крайнем западе, то есть, в горнозаводской зоне, обещают аж −7…-12. Следующие двое суток в регионе будет стоять переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночь на среду — до −33, но на юге −23, а на крайнем западе до −13. В ночь на четверг ударят 36-градусные морозы, на юге области ожидается до −27, на крайнем западе — до −21.