Челябинских водителей призвали отказаться от поездок из-за морозов

В Челябинской области 13—17 января ожидаются сильные морозы, местами до −32 градусов. В части региона подмораживать начало минувшей ночью — было до −27. Днём во вторник температура повысится до −13…-18, в низинах — максимум до −21, а на западе и крайнем западе, то есть, в горнозаводской зоне, обещают аж −7…-12. Следующие двое суток в регионе будет стоять переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночь на среду — до −33, но на юге −23, а на крайнем западе до −13. В ночь на четверг ударят 36-градусные морозы, на юге области ожидается до −27, на крайнем западе — до −21.