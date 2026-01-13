Челябинских водителей призвали отказаться от поездок из-за морозов

На дороги региона дополнительно выйдут 20 экипажей ДПС. Такое решение принято для обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи водителям.
Автолюбителей просят переждать непогоду и не выезжать на трассы. Если поездку отложить нельзя, тогда перед выездом рекомендуют проверить исправность машины, наличие аптечки и огнетушителя. Также необходимо соблюдать ПДД, скоростной режим, дистанцию между автомобилями, боковой интервал и не совершать рискованных манёвров.
— Всегда берите в дорогу запас топлива, тёплые вещи, термос с горячим чаем. Не забывайте о буксировочном тросе и лопате. В экстренных случаях обращайтесь к ближайшему экипажу ДПС или набирайте телефонный номер 112, — отметили в Госавтоинспекции.
В Челябинской области