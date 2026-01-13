Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны РФ сообщило об уничтожении над регионами России 11 БПЛА

Российская система противовоздушной обороны минувшей ночью обезвредила над регионами РФ 11 украинских беспилотников.

Источник: Аргументы и факты

Российская система противовоздушной обороны минувшей ночью обезвредила над регионами РФ 11 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба МО РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 12 января до 7.00 мск 13 января дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — следует из сообщения оборонного ведомства.

Уточняется, что семь дронов противника ликвидировали в небе над Ростовской областью. Еще по одному беспилотнику ВСУ уничтожили над Белгородской, Курской и Орловской областями, а также над территорией Республики Крым.

Напомним, ранее стало известно, что военнослужащие группировки войск «Север» ликвидировали хранилище и площадку для пуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия в Черниговской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше