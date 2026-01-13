Минобороны РФ сообщило об уничтожении над регионами России 11 БПЛА

Российская система противовоздушной обороны минувшей ночью обезвредила над регионами РФ 11 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба МО РФ.
«В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 12 января до 7.00 мск 13 января дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — следует из сообщения оборонного ведомства.
Уточняется, что семь дронов противника ликвидировали в небе над Ростовской областью. Еще по одному беспилотнику ВСУ уничтожили над Белгородской, Курской и Орловской областями, а также над территорией Республики Крым.
Напомним, ранее стало известно, что военнослужащие группировки войск «Север» ликвидировали хранилище и площадку для пуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия в Черниговской области.