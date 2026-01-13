В январские праздники заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале снизилась на 23,4%

На прошлой неделе на Среднем Урале была зарегистрирована заболеваемость в 21 тыс. случаев — это на 23,4% меньше, чем на предыдущей неделе, и на 21,9% ниже среднего многолетнего уровня. Из этого объема 13,4 тыс. заболевших пришлось на Екатеринбург. 41,4% среди заболевших — дети. В ходе лабораторного мониторинга были выявлены возбудители вирусов гриппа, COVID-19, риновирусы и другие.