В Европе предупредили о катастрофе на Кубе из-за планов Трампа: что ждет страну

Куба может оказаться под угрозой будущего гуманитарного кризиса и краха правительства из-за планов президента США Дональда Трампа оставить страну без жизненно необходимых вещей: финансирования и топлива. Об этом со ссылкой на дипломатов сообщает Bloomberg.
Отмечается, что в оценках перспектив сходятся и европейские, и кубинские дипломаты. Кубу ждет глубокий энергетический кризис, который вызовет остановку портов и дефицит продовольствия.
Агентство утверждает, что страна уже сейчас якобы стоит на грани катастрофы, из-за чего может пасть кубинское правительство.
Ранее президент США Дональд Трамп перешел к новым угрозам в адрес Гаваны и заявил, что на Кубу больше не будут поступать нефть и денежные средства от Венесуэлы.
Позже глава Белого дома поддержал идею назначения американского государственного секретаря Марко Рубио на пост президента Кубы, назвав ее «отличной».
Политолог Алексей Черняев отмечает, что для Гаваны поставки венесуэльской нефти действительно имеют важное значение: «Если они будут остановлены, кубинские власти окажутся в очень тяжелом положении».