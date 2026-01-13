В Челябинске трамваи 10 дней не смогут ездить по проспекту Победы

В Челябинске с 22:00 пятницы 16 января трамваи перестанут курсировать по участку проспекта Победы от улицы Чичерина до улицы Каслинской.
Как пояснили в региональном министерстве дорожного хозяйства, трамваи не будут ездить по проспекту до 23:00 26 января. Это связано с переносом рельсов на участке, где идет строительство метротрамвайной линии.
Электротранспорт планируют перевести на временные пути, а с выходных эти пути начнут присоединять к основным.
На время работ вместо трамваев обещают запустить компенсационный автобусный маршрут. Он пройдет по проспекту Победы, улицам Косарева, Братьев Кашириных и Кирова.
На линию выпустят 10 больших автобусов. К остановкам они должны будут подъезжать раз в 10−20 минут.
Трамваи на десять дней изменят маршруты. Вот как будут выглядеть их временные схемы движения:
Трамвай № 14 «Областная больница — Кирова — ЧМК — ЦХП»;
Трамвай № 15 «Областная больница — Кирова — Горького — ЧТЗ»;
Трамвай № 16 «Депо № 2 — Кирова — Автовокзал»;
Трамвай № 22 «Депо № 2 — Кирова — Чистопольская».