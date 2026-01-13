Сильные морозы накрыли Свердловскую область

Ночью с 12 на 13 января на севере и востоке Свердловской области столбики термометров опускались до −30…-33°C, в то время как на юге области было относительно теплее — −14…-20°C. Местами отмечался небольшой снег (0.1−1 мм), и только в Серове осадки были умеренными и составили 3 мм. В Екатеринбурге днем 12 января было около −10°C, а ночью температура снизилась до −17,8°C.