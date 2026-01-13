Сильные морозы накрыли Свердловскую область

Погода в области будет на 9−14 градусов ниже обычной.
В Свердловской области установилась морозная погода с температурами, значительно отстающими от климатической нормы. В течение прошедших суток, с 8:00 12 января до 8:00 13 января 2026 года, на территорию региона продолжил оказывать влияние мощный северный антициклон, что привело к усилению холодов и росту атмосферного давления. Об этом сообщает Уральский Гидрометцентр.
Ночью с 12 на 13 января на севере и востоке Свердловской области столбики термометров опускались до −30…-33°C, в то время как на юге области было относительно теплее — −14…-20°C. Местами отмечался небольшой снег (0.1−1 мм), и только в Серове осадки были умеренными и составили 3 мм. В Екатеринбурге днем 12 января было около −10°C, а ночью температура снизилась до −17,8°C.
По данным метеорологов, нынешнее похолодание носит выраженный аномальный характер. Установившаяся на большей части Урала морозная погода характеризуется температурой воздуха на 9−14° ниже средних многолетних значений для этого периода. В ряде регионов Уральского федерального округа, включая Свердловскую область, действует штормовое предупреждение об аномальных холодах.
Пик морозов ожидается 13−15 января. В большинстве районов Свердловской области температура может достигать −30…-35°C, а на севере региона прогнозируется до −40…-42°C. Атмосферное давление, которое уже сегодня значительно превышает норму, будет продолжать расти. По прогнозам, к 16 января оно поднимется еще примерно на 6 гПа (гектопаскалей), после чего начнет медленно снижаться. Аномально холодная погода, согласно прогнозам, сохранится в регионе до конца недели, с постепенным ослаблением морозов к 17−18 января.