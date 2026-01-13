В Челябинске закрывается движение трамваев по проспекту Победы. Схема

Движение трамваев по проспекту Победы перекроют на десять дней (архивное фото).
В Челябинске на десять дней закрывается движение трамваев по проспекту Победы от Чичерина до Каслинской в рамках строительства метротрама. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.
«С 22 часов 16 января до 23 часов 26 января (на десять дней) закрывается движение трамваев по проспекту Победы на участке от Чичерина до Каслинской. Подрядчик по строительству линии скоростного транспорта “Моспроект-3” приступает к присоединению временных трамвайных путей к действующей сети», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
На участке временно вводится компенсационный автобусный маршрут, который будет следовать по проспекту Победы, улицам Косарева, Братьев Кашириных и Кирова. Маршрут пройдет через остановки «Чичерина», «Поликлиника», «Солнечная», «Молодогвардейцев», «Пионерская», «Тепличная», «Колледж “Сфера”, “Торговый центр”, “Теплотехнический институт” и другие. На линию выйдут десять автобусов большого класса. Интервал движения составит 10−20 минут, добавили в региональном миндортрансе.
Трамваи, следующие по проспекту Победы, направят по другим маршрутам. Трамвай № 14. Областная больница — Кирова — ЧМК — ЦХП, № 15. Областная больница — Кирова — Горького — ЧТЗ, № 16. Депо № 2 — Кирова — Автовокзал, № 22. Депо № 2 — Кирова — Чистопольская.
Движение для личного и общественного транспорта на проспекте Победы от улицы Косарева до Краснознаменной для строительства метротрамвая было перекрыто еще в прошлом году. Именно на этом участке метротравмай будет заходить под землю. Движение на одной из ведущих дорог с центра на северо-запад города перекрыто на два года. Трамваи следовали по указанному участку в привычном режиме.
В Челябинске ранее от остановки «Улица Овчинникова» до станции «Торговый центр» будущей линии «Север-Юг» метротрама запустили тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Полина». Комплекс использовался на строительстве метро в Москве. Для проведения работ в Челябинске прошел модернизацию на заводе в Китае.
Схема движения компенсационного маршрута в Челябинске на время перекрытия движения по проспекту Победы.