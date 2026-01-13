В Челябинске закрывается движение трамваев по проспекту Победы. Схема

Движение для личного и общественного транспорта на проспекте Победы от улицы Косарева до Краснознаменной для строительства метротрамвая было перекрыто еще в прошлом году. Именно на этом участке метротравмай будет заходить под землю. Движение на одной из ведущих дорог с центра на северо-запад города перекрыто на два года. Трамваи следовали по указанному участку в привычном режиме.