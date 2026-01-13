Спикер ГД Чернышов предложил преобразовать должность классного руководителя в школах

Ранее Минпросвещения разослало по школам новый план, как бороться с конфликтами в школе. Им должны пользоваться учителя, директора и школьные психологи. Инструкция состоит из пяти пунктов и предполагает, что любой конфликт школа может решить максимум за 15 дней. «Вечерняя Москва» узнала, что включает новый документ, и спросила у психологов, действительно ли он будет работать.