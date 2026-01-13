Спикер ГД Чернышов предложил преобразовать должность классного руководителя в школах

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил изменить формат работы классных руководителей в школах, превратив их в наставников и освободив от преподавания учебных предметов. Соответствующие обращения он направил министру просвещения Сергею Кравцову и министру труда Антону Котякову.
По его инициативе, классным руководителям предлагается закрепить отдельный статус наставников, сосредоточив их работу исключительно на воспитательной и поддерживающей функции. Чернышов считает, что это позволит усилить роль школы в формировании безопасной и комфортной среды для учеников.
Он отметил, что рабочее время таких педагогов должно быть посвящено общению с детьми, мониторингу их психологического состояния, организации классных часов и тематических мероприятий, а также взаимодействию с родителями. Кроме того, наставники смогут координировать работу с школьными психологами, социальными педагогами и советниками по воспитанию.
По мнению вице-спикера, такая мера станет вкладом в профилактику буллинга, социального отчуждения и кризисных ситуаций, а также поможет создать в школах атмосферу доверия и внимания, которой, по его словам, сегодня не хватает многим детям, передает РИА Новости.
Ранее Минпросвещения разослало по школам новый план, как бороться с конфликтами в школе. Им должны пользоваться учителя, директора и школьные психологи. Инструкция состоит из пяти пунктов и предполагает, что любой конфликт школа может решить максимум за 15 дней. «Вечерняя Москва» узнала, что включает новый документ, и спросила у психологов, действительно ли он будет работать.