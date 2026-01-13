16 января жители Красноярского края смогут увидеть парад планет

В пятницу, 16 января, жители Красноярского края при помощи специального оборудования смогут увидеть парад планет. В один ряд выстроятся Меркурий, Венера, Марс и Солнце.
18 января случится пик активности Гамма-Урса Минорид. В Северном полушарии можно будет увидеть несколько «падающих звезд». Условия для наблюдения будут идеальными, так как активность придется на ночь новолуния, отмечают в обсерватории.
28 января Луну покроют скопления М45 «Плеяды». Украшенную звездами спутник можно будет увидеть примерно в 04:00.
Еще одно интересное событие — сближение Меркурия и Венеры. Оно придется на вечер 29 января, сразу после захода солнца.