Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

16 января жители Красноярского края смогут увидеть парад планет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Эксперты обсерватории СибГУ им. Академика М. Ф. Решетнева рассказали о знаковых астрономических явлениях начала 2026 года.

Источник: Freepik

В пятницу, 16 января, жители Красноярского края при помощи специального оборудования смогут увидеть парад планет. В один ряд выстроятся Меркурий, Венера, Марс и Солнце.

18 января случится пик активности Гамма-Урса Минорид. В Северном полушарии можно будет увидеть несколько «падающих звезд». Условия для наблюдения будут идеальными, так как активность придется на ночь новолуния, отмечают в обсерватории.

28 января Луну покроют скопления М45 «Плеяды». Украшенную звездами спутник можно будет увидеть примерно в 04:00.

Еще одно интересное событие — сближение Меркурия и Венеры. Оно придется на вечер 29 января, сразу после захода солнца.