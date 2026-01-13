Кот из Беларуси занял третье место всемирного рейтинга — как он выглядит

Британский короткошерстный кот Moki TarLen Luxury из Беларуси стал третьи в рейтинге самых красивых представителей семейства кошачьих в 2025 году. Он смог набрать 18 217 баллов. Британца обогнал, заняв второе место, шотландский вислоухий кот из Таиланда (18 576 баллов). Лидером рейтинга оказался абиссинский кот из России (19 726 баллов). Всего в рейтинге было около 1500 котов и кошек.