Вывоз мусора в новогодние праздники в Башкирии: из каких городов поступило большего всего жалоб

Ежедневно на линию выходили 357 единиц спецтехники. Всего за праздничный период с территорий республики было вывезено 30,8 тонны мусора. При этом фиксировались отдельные сбои в графике, связанные в основном с завалами снега, которые мешали проезду мусоровозов. Однако, по данным системы «ГИС ТКО Башкортостан», таких случаев зафиксировано 4591, что почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (7372 случая).