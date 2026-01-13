Вывоз мусора в новогодние праздники в Башкирии: из каких городов поступило большего всего жалоб

Во время новогодних каникул вывоз твердых коммунальных отходов в Башкирии осуществлялся по графику. Об этом на оперативном совещании в Центре управления регионом сообщил министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов. По его словам, на протяжении всех 12 праздничных дней ведомство держало на контроле работу региональных операторов.
Ежедневно на линию выходили 357 единиц спецтехники. Всего за праздничный период с территорий республики было вывезено 30,8 тонны мусора. При этом фиксировались отдельные сбои в графике, связанные в основном с завалами снега, которые мешали проезду мусоровозов. Однако, по данным системы «ГИС ТКО Башкортостан», таких случаев зафиксировано 4591, что почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (7372 случая).
На горячие линии региональных операторов поступило 160 обращений от жителей, все они были отработаны. Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что наибольшее количество жалоб поступило из Уфы, Стерлитамака и Кумертау.
Хабиров дал положительную оценку общей работе системы, заявив, что массового скопления мусора в республике удалось избежать. Он поручил поблагодарить региональных операторов и констатировал, что ситуация улучшилась после смены подрядчика и прекращения деятельности компании «Дюртюлимелиоводстрой».
