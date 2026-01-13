Обжаловано решение суда об увольнении худрука Театра-Театра

По мнению надзорного органа, при заключении контрактов на постановку спектаклей с режиссером Александром Пронькиным в 2022—2023 годах господин Мильграм допустил конфликт интересов. Режиссер является супругом его дочери Эвы Мильграм. С апреля 2022-го по март 2023 года с режиссером заключили 12 договоров на общую сумму 2,2 млн руб. Ответчики заявляли, что в 2023 году прокуратуру Ленинского района Перми устроили меры реагирования министерства в виде вынесения замечания худруку.