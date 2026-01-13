Ричмонд
Россиянам объяснили, чем опасен сон на животе

Постоянный сон на животе может привести к напряжению шейных мышц и сдавливанию сосудов.

Об этом сообщил врач-невролог Владимир Мартынов в комментарии РИА Новости.

По словам специалиста, такая поза нарушает естественное положение позвоночника и провоцирует избыточную нагрузку на шею. Это может вызывать головные боли, онемение конечностей и ухудшение кровообращения.

Мартынов подчеркнул, что с точки зрения неврологии безопаснее спать на боку или на спине. При этом важно правильно подобрать подушку — она должна поддерживать шею, а при необходимости — и поясничный отдел позвоночника.

