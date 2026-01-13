Боец ММА Садуллоев погиб в драке в Таджикистане

15-летний боец ММА Мухаммадали Садуллоев погиб в ходе драки в одном из компьютерных клубов таджикского города Куляба. Об этом во вторник, 13 января, сообщили в Федерации ММА страны.
— Сегодня с тяжелым сердцем и болью мы сообщаем о трагической смерти нашего брата, товарища и выдающегося спортсмена — Садуллоева Мухаммадали. Жизнь, полная побед и будущих надежд, была грубо прервана в результате чудовищной поножовщины, — написали в организации.
Трагедия произошла 12 января. Садуллоева ранили ножом в область сердца. Двух других пострадавших госпитализировали врачи. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемых. Детали и мотивы происшествия остаются неясными.
До этого суд также арестовал 51-летнюю жительницу Серпухова, которая обвиняется в убийстве своего мужа. Женщина зарезала супруга, будучи пьяной. В ходе конфликта она взяла кухонный нож и ударила им мужчину в плечо и туловище.
Ранее другая женщина зарезала мужа в квартире дома в Зеленограде. Мужчина скончался на месте. Подозреваемую задержали, следователи выяснили, что она убила супруга из-за личной неприязни. Ей предъявили обвинение.