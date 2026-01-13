Ричмонд
Илон Маск: SpaceX был создан ради встречи с инопланетянами

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания SpaceX изначально создавалась с расчетом на поиск внеземных цивилизаций. По его словам, развитие космических технологий он рассматривает как шаг к расширению присутствия человечества за пределами Земли.

Миллиардер отметил, что его вдохновляет идея сделать реальностью концепцию, похожую на вселенную «Звездного пути». Он считает, что в будущем люди смогут свободно путешествовать в космосе, посещать Луну, другие планеты и со временем выходить за пределы Солнечной системы.

Маск пояснил, что цель таких полетов заключается не только в освоении новых миров, но и в возможности однажды обнаружить следы инопланетных цивилизаций или даже вступить с ними в контакт.

Эти планы публично поддержал министр войны США Пит Хегсет. Во время эфира FOX он жестом выразил одобрение сказанному, похлопал Маска по спине и показал знаменитое приветствие Спока из «Звездного пути».

Ранее один из спутников Starlink потерял управление из-за аномалии на орбите. Как сообщили представители космической корпорации SpaceX, инцидент произошел 17 декабря 2025 года. Связь с космическим объектом потеряли, а находящийся на высоте 418 километров спутник перестали контролировать.

