Игривый снежный барс попал в фотоловушку в Красноярском крае

Пятилетняя самка Клёпа, уже дважды ставшая матерью, попала на фотоловушку за игрой с белкой. Белка ловко прыгала и пряталась среди ветвей, а Клёпа терпеливо караулила добычу, демонстрируя характерную для кошачьих реакцию Племена — приподнимала верхнюю губу, анализируя запахи с помощью вомероназального органа.