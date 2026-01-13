Ричмонд
Игривый снежный барс попал в фотоловушку в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Снежные барсы — грозные хищники, но, как и большинство кошачьих, обладают удивительной игривостью.

Источник: Без источника

Пятилетняя самка Клёпа, уже дважды ставшая матерью, попала на фотоловушку за игрой с белкой. Белка ловко прыгала и пряталась среди ветвей, а Клёпа терпеливо караулила добычу, демонстрируя характерную для кошачьих реакцию Племена — приподнимала верхнюю губу, анализируя запахи с помощью вомероназального органа.

В итоге белка сумела спастись, сделав решающий прыжок с дерева и скрывшись, сообщила пресс-служба Объединённой дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор».