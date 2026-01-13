Стало известно, где и когда можно будет увидеть самого красивого кота в мире

Абиссинский кот из России по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк, возглавивший рейтинг Всемирной федерации кошек за 2025 год, вероятнее всего, примет участие в выставке в Москве. Об этом сообщила его владелица Дарья Грузинова.
По её словам, после завершения выставочного сезона кот находится на перерыве, однако в феврале его ожидают на мероприятии «Золотая лапа», которое пройдет в Гостином дворе. Окончательное решение пока не принято, но участие считается весьма вероятным.
Владелица отметила, что состояние животного не вызывает опасений. При этом она подчеркнула вклад заводчика, у которого Далмор родился и вырос, назвав его работу одним из ключевых факторов успеха кота на международных рингах.
Грузинова также сообщила, что в дальнейшем планирует использовать титулованного питомца в племенной программе. По её оценке, Далмор является одним из самых сильных представителей абиссинской породы, соответствующим самым высоким стандартам.
