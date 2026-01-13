В Братск пришел новый троллейбус взамен сгоревшего два года назад

В Братское троллейбусное управление техника поступила 12 января. После обкатки в тестовом режиме по улицам города, общественный транспорт выйдет на линию. В сообщении мэрии уточняется, что троллейбус поступил в город по решению суда.
Поврежденный огнем троллейбус был приобретен у ООО ТД «Транс-Альфа» в рамках регионального проекта Иркутской области «Чистый воздух». По решению областного Арбитражного суда ООО ТД «Транс-Альфа» было обязано произвести замену троллейбуса. Однако поставщик не спешил исполнять это решение, пришлось принимать меры «принудительного характера» — вновь обращаться в суд, а также в Следственный комитет, — уточняется в сообщении мэрии Братска.
ЧП с троллейбусом произошло 15 января 2024 года. На одной из остановок в Братске транспорт загорелся и полностью выгорел. Впоследствии стало известно, что причиной возгорания стал неисправный фронтальный отопитель, установленный в троллейбусе. Аналогичное возгорание другого троллейбуса произошло спустя год — в январе 2025-го. Сейчас в судебном порядке власти города добиваются замены этой поврежденной техники.