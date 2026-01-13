В Братск пришел новый троллейбус взамен сгоревшего два года назад

ЧП с троллейбусом произошло 15 января 2024 года. На одной из остановок в Братске транспорт загорелся и полностью выгорел. Впоследствии стало известно, что причиной возгорания стал неисправный фронтальный отопитель, установленный в троллейбусе. Аналогичное возгорание другого троллейбуса произошло спустя год — в январе 2025-го. Сейчас в судебном порядке власти города добиваются замены этой поврежденной техники.