Еще одна ушедшая из России автокомпания зарегистрировала в стране два товарных знака

Южнокорейская автомобильная компания Kia, в свое время ушедшая из России, зарегистрировала в стране два товарных знака с одноименным логотипом. Эта информация содержится в электронной базе Роспатента.
Заявки в ведомство Kia подала еще в августе и октябре 2024 года. Роспатент принял решение о регистрации товарных знаков в январе 2026-го. Срок действия их продлится до 2034 года.
Теперь у Kia есть право продавать легковые автомобили, моторные лодки, велосипеды, а также осуществлять электронную передачу автомобильной информации и данных.
Накануне сообщалось, что немецкая компания Mercedes-Benz зарегистрировала товарный знак в России. А в декабре прошлого года японский автоконцерн Toyota зарегистрировал три новых товарных знака в РФ. В список зарегистрированных наименований вошли Toyota Yaris, Toyota Urban Cruiser и Camry.