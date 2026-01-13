США призвали своих граждан срочно покинуть Иран

Госдепартамент США настоятельно рекомендовал своим гражданам срочно покинуть Иран, предлагая для этого сухопутные маршруты через Армению или Турцию. Такое заявление было опубликовано на официальном сайте ведомства.
В документе подчеркивается, что наличие американского гражданства может привести к задержанию со стороны иранских властей. Гражданам также советуют быть готовыми к возможным перебоям в работе интернета и заранее предусмотреть альтернативные способы коммуникации.
«Американским гражданам следует ожидать возможных проблем с интернетом, планировать резервные способы связи и, при условии безопасности, рассмотреть возможность выезда из Ирана наземным транспортом через Армению или Турцию», — указано в заявлении Госдепартамента.