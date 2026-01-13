Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США призвали своих граждан срочно покинуть Иран

В Госдепе США заявили, что наличие американского паспорта может стать основанием для задержания иранскими властями.

Источник: Аргументы и факты

Госдепартамент США настоятельно рекомендовал своим гражданам срочно покинуть Иран, предлагая для этого сухопутные маршруты через Армению или Турцию. Такое заявление было опубликовано на официальном сайте ведомства.

В документе подчеркивается, что наличие американского гражданства может привести к задержанию со стороны иранских властей. Гражданам также советуют быть готовыми к возможным перебоям в работе интернета и заранее предусмотреть альтернативные способы коммуникации.

«Американским гражданам следует ожидать возможных проблем с интернетом, планировать резервные способы связи и, при условии безопасности, рассмотреть возможность выезда из Ирана наземным транспортом через Армению или Турцию», — указано в заявлении Госдепартамента.