В Ростове в январе вводятся новые ограничения на проезд транспорта

Департамент автомобильных дорог донской столицы сообщил о введении ряда временных ограничений для транспортных средств в разных районах города. Новые правила связаны с проведением ремонтных и аварийных работ.
С 12 по 23 января будет ограничено движение по улице Красноармейской в районе дома № 1Б. Причина — перенос сроков работ на подземных канализационных коммуникациях.
16 января с 08:00 до 20:00 полностью прекратится движение через железнодорожный переезд по улице Шоссейной (ориентир — дом № 104 Г). Это связано с проведением там аварийных работ.
Кроме того, с 17 января вводится ограничение для тяжелого транспорта на Александровском мосту (виадук по улице Сарьяна через реку Кизитеринка). Запрещается движение транспортных средств, общая фактическая масса которых превышает 26 тонн. Эта мера направлена на обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений.
Для повышения безопасности дорожного движения с 17 января на перекрестке переулка Безымянного и улицы Профсоюзной будет запрещен левый поворот с переулка на улицу.
Также с 20 января по 20 июня в связи с капитальным ремонтом крыши дома № 49 на улице Социалистической, на участке от проспекта Буденновского до переулка Островского, ежедневно с 10:00 до 16:00 возможно краткосрочное прекращение движения. Ограничения, сроком не более чем на 4 часа, будут вводиться в периоды погрузочно-разгрузочных работ.
Автомобилистам советуют учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.
