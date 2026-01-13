Ричмонд
НЦЗПД сказал, в какой день белорусам нужно сменить пароль в соцсетях

Белорусам рекомендуют сменить пароли в соцсетях после утечки данных в Instagram*

Источник: Комсомольская правда

НЦЗПД сказал, в какой день белорусам нужно сменить пароль в соцсетях. Подробности сообщили в Национальном центре защиты персональных данных.

В центре напомнили, что в выходные произошла утечка данных в популярной соцсети Instagram*, которой активно пользуются и белорусы — были раскрыты данные 17,5 миллионов аккаунтов пользователей. Среди слитых данных оказались имена пользователей, физические адреса и электронной почты, геолокация, номера телефонов.

«Сегодня тот самый день, когда нужно сменить пароли от своих аккаунтов в соцсетях», — посоветовали белорусам.

И добавили, что персональные данные были выставлены на продажу в даркнете и указанный факт подтверждает то, что данные являются ценным активом для злоумышленников, которые активно их используют для фишинга.

Instagram* — продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.