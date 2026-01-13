Трамп отдал «окончательный и однозначный» приказ по Ирану: подробнее

Президент США Дональд Трамп сообщил о введении пошлин в отношении стран, торгующих с Ираном.
«Начиная с этого момента любая страна, ведущая дела с Ираном, будет платить пошлину в 25% на все виды бизнеса, осуществляемого с Соединенными Штатами Америки», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Глава Белого дома также подчеркнул, что подписанный «приказ является окончательным и однозначным».
Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс порекомендовал Трампу отдать приоритет дипломатическим мерам, а не силовому варианту в отношении Ирана. По данным The Wall Street Journal, глава Белого дома еще не определился с конкретными действиями в отношении Тегерана, однако Трамп всерьез рассматривает вариант с применением силы.
Напомним, Трамп выступал с жестким предупреждением в адрес Ирана. Он заявил, что США готовы к самым решительным мерам в случае атак на американские военные или коммерческие объекты. По его словам, рассматривается даже сценарий ответных ударов. При этом ситуация, как утверждает американский лидер, остается под контролем Вашингтона.
Президент США также отметил, что Иран, по его мнению, начал пересекать «красную линию» из-за жесткого подавления протестов. Глава Белого дома отметил, что сейчас Вашингтон «очень внимательно» следит за происходящими в Иране протестами.
Тем временем верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что протестующие действуют по указанию американского президента. По его словам, Трамп делает вид, что поддерживает иранцев, а на самом деле преследует личные цели, а судьба простых людей ему безразлична.
В свою очередь председатель иранского Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф сообщил о готовности Ирана преподать президенту США «незабываемый урок», если тот решит ударить по исламской республике.
Как писал сайт KP.RU, протесты в Иране вспыхнули в конце декабря 2025 года. Во время акций демонстранты разгромили около 26 банков и десять государственных учреждений, а также подожгли 25 мечетей. Кроме того, погибло по меньшей мере 217 человек.