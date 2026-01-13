Руководителем ГУ МЧС по Краснодарскому краю назначен Алексей Клушин

Господин Клушин, генерал-майор внутренней службы, с 2018 года возглавлял Главное управление МЧС по Ивановской области. Родился в 1975 году в Калужской области, окончил Воронежское пожарно-техническое училище и Академию ГПС МЧС России. Ранее занимал различные должности в пожарной службе и надзорных органах МЧС Калужской области.