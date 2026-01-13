Господин Клушин, генерал-майор внутренней службы, с 2018 года возглавлял Главное управление МЧС по Ивановской области. Родился в 1975 году в Калужской области, окончил Воронежское пожарно-техническое училище и Академию ГПС МЧС России. Ранее занимал различные должности в пожарной службе и надзорных органах МЧС Калужской области.
Руководителем ГУ МЧС по Краснодарскому краю назначен Алексей Клушин
Алексей Клушин назначен начальником Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Соответствующий указ подписал президент РФ, сообщает сайт ведомства.