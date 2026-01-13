«Когда снег сойдет»: в правительстве уточнили условия открытия Философского моста

Компания «Спецмост» получила контракт на строительство сооружения в марте 2024 года. Она прошла проверку на финансовую устойчивость, которую провёл инвестор проекта — «Сбер». Подрядчик должен был приступить к строительству в третьей декаде июня 2024 года, однако начать работы вовремя не получилось из-за нереста рыбы и просьб отельеров не шуметь в пик турсезона. В итоге приступить к строительству смогли в конце июля 2024-го. В первую очередь было возведено здание управления разводкой моста. К октябрю 2024 года работы были выполнены на 10%. Завершить строительство планировали сначала к юбилею Канта, затем — к 1 июня 2025-го. В конце апреля 2025 года стало известно, что завершить строительство планируют в конце сентября. В августе в правительстве области сообщили, что разрешение на ввод Философского моста в эксплуатацию должно быть получено до конца 2025 года.