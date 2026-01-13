«Когда снег сойдет»: в правительстве уточнили условия открытия Философского моста

В пресс-службе правительства назвали условия, при которых откроется Философский мост, соединяющий остров Канта с ул. Виктора Гюго. Как пояснила «Новому Калининграду» пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова, задержка произошла из-за того, что выпавший снег не дал закончить благоустройство со стороны острова Канта.
«Открытие будет, когда снег сойдёт и благоустройство территории на острове Канта закончится, которое примыкает к мосту», — уточнила Башкирова.
Напомним, что днём ранее руководитель благотворительного фонда «Благоустройство и взаимопомощь» Андрей Буштаков сообщил «Новому Калининграду», что из-за снегопадов подрядчик не успел закончить входные группы моста, поэтому в министерстве культуры и туризма попросили о переносе сроков открытия переправы.
Напомним, что в начале ноября сообщалось, что мост готов на 99% и будет функционировать в новогодние праздники, однако обещание не было выполнено.
Отметим, что благотворительный фонд «Благоустройство и взаимопомощь» является заказчиком проекта. Строительством Философского моста занимается компания «Спецмост». Стоимость работ — 585 млн рублей, из которых 150 млн оплачивает инвестор проекта Сбер, остальные средства распределены поровну между областным и муниципальным бюджетами.
Компания «Спецмост» получила контракт на строительство сооружения в марте 2024 года. Она прошла проверку на финансовую устойчивость, которую провёл инвестор проекта — «Сбер». Подрядчик должен был приступить к строительству в третьей декаде июня 2024 года, однако начать работы вовремя не получилось из-за нереста рыбы и просьб отельеров не шуметь в пик турсезона. В итоге приступить к строительству смогли в конце июля 2024-го. В первую очередь было возведено здание управления разводкой моста. К октябрю 2024 года работы были выполнены на 10%. Завершить строительство планировали сначала к юбилею Канта, затем — к 1 июня 2025-го. В конце апреля 2025 года стало известно, что завершить строительство планируют в конце сентября. В августе в правительстве области сообщили, что разрешение на ввод Философского моста в эксплуатацию должно быть получено до конца 2025 года.