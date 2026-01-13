В Башкирии ушла из жизни народная песенница Валентина Кулагина

В Башкирии ушла из жизни известная народная песенница Валентина Кулагина. Ей было 94 года, сообщили в Республиканском центре народного творчества.
Валентина Петровна родилась в деревне Старицино Бирского района. С малых лет она впитала богатое наследие старинных русских песен от своих родителей — Петра Ивановича и Марины Мироновны Цуцкаревых.
Творческая деятельность Валентины Кулагиной началась в 1964 году, когда она активно стала принимать участие в художественной самодеятельности. Но настоящий успех пришел в 1978-м, когда при Доме культуры села Калинники появился вокальный коллектив «Калинка», ставивший своей целью сохранение народных традиций. Голос Валентины Петровны вскоре превратился в символ истинной русской народной культуры.
В 2015 году ее дочери, внучка и правнуки создали семейный ансамбль «Калинушка». В 2018 году он получил звание «Народный».
Более 70 традиционных русских песен, исполненных Валентиной Петровной, стали основой репертуара коллектива «Калинушка». Все, кто ее знал, говорят, что она не просто исполняла народные мотивы, а жила ими, передавала атмосферу русской деревни, обычаи, праздники и веру в силу песенного слова.