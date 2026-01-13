В Башкирии ушла из жизни народная песенница Валентина Кулагина

Более 70 традиционных русских песен, исполненных Валентиной Петровной, стали основой репертуара коллектива «Калинушка». Все, кто ее знал, говорят, что она не просто исполняла народные мотивы, а жила ими, передавала атмосферу русской деревни, обычаи, праздники и веру в силу песенного слова.