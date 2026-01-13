В Самаре чиновников допрашивают из-за ремонта в квартирах для переселения

В Самаре обнаружили проблемы и зафиксировали некачественный ремонт в квартирах для переселения из некачественного жилья. Должностных лиц и чиновников допрашивают в суде.
К ответственности привлекли бывшего руководителя управления по жилищным вопросам профильного департамента. Задержанного обвиняют в злоупотреблении полномочиями. На очередном заседании обсудили приемку работ по ремонту квартир в поселке Озерный Куйбышевского района. Подсудимый утверждал, что не доделал ремонт, но суммы ущерба не превышают 140 тысяч рублей.
Следствие считает, что подрядчики не выполнили ремонт, но их работы все равно приняли. Подробности сообщили в «Волга Ньюс».