Самолет из Сургута в Краснодар задержали из-за штормового предупреждения

Самолет из ХМАО задержали на несколько часов из-за метели в Краснодаре.
Рейс Сургут-Краснодар задержали в югорском аэропорту из-за неблагоприятных погодных условий на юге России. В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение из-за сильных снегопадов и резкого похолодания, что привело к сбоям в работе транспорта и аэропорта. Вылет задержали на два часа.
«Вылет рейса UT435 был запланирован на 08:40, однако его перенесли на 10:30. Задержка произошла в связи со штормовым предупреждением и сложными погодными условиями в аэропорту Краснодара», — сообщили в справочной службе аэропорта.
Не исключено, что время отправления может быть изменено повторно, если погодная обстановка в пункте назначения не улучшится. По данным онлайн-табло аэропорта Краснодара, на данный момент задерживается прибытие 13 рейсов из различных городов России и из-за рубежа.
Ранее URA.RU писало, что в российских аэропортах 13 января 2026 года продолжаются сбои. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Шереметьево, Домодедово и Внуково.