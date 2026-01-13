Семейная ипотека станет менее гибкой с февраля: кому стоит поторопиться с покупкой

Ключевым нововведением станет возможность использовать семейную ипотеку один раз на семью.
Семейная ипотека становится менее гибкой — с 1 февраля 2026 года вступают в силу новые условия, которые существенно ограничат возможности российских семей при покупке жилья. Какие изменения ожидают программу семейной ипотеки и почему специалисты рекомендуют поторопиться с покупкой рассказала риэлтор Юлия Юсова.
«Эти изменения делают программу менее гибкой, а значит, все, кто планировал воспользоваться семейной ипотекой, стараются успеть подать заявку уже сейчас», — подчеркнула Юсова интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Во-первых, девелоперы активно повышают цены на фоне возросшего спроса, что началось еще в прошлом году и продолжается сейчас. Во-вторых, банки сообщают о заполнении лимитов по сделкам. Фактически рынок недвижимости уже сейчас вошел в режим «январского аврала» — когда покупатели стремятся завершить сделки в кратчайшие сроки, а отделы продаж застройщиков работают на пределе своих возможностей.
С 1 февраля текущего года правила пользования льготной программой существенно изменятся. Юсова подчеркивает, что ключевым нововведением станет возможность использовать семейную ипотеку только один раз на семью. Кроме того, вводится обязательное требование, согласно которому оба супруга должны выступать созаемщиками по одному кредитному договору. Еще одно важное изменение — полный запрет на «донорскую ипотеку».
Юсова обращает внимание на предстоящее 13 февраля 2026 года заседание Банка России, которое может изменить условия кредитования для всех категорий заемщиков. Потенциальное снижение ключевой ставки может сделать ипотечные кредиты более доступными. Банки, вероятно, скорректируют свои предложения уже в середине февраля, что может привести к снижению ежемесячных платежей для новых заемщиков.
Ранее сообщалось, что средняя рыночная ставка по ипотеке на покупку жилья в новостройках в 2026 году прогнозируется на уровне около 15%, на объекты на вторичном рынке — порядка 17%. Об этом сообщила менеджер продукта «Ипотека» финансового маркетплейса «Сравни» Екатерина Сташкова. Она напомнила, что ключевым ориентиром для всех участников финансового рынка остается ключевая ставка Банка России. По прогнозу регулятора, к концу 2026 года она может снизиться до 12−13%, что приведет к уменьшению ставок по ипотечным кредитам.