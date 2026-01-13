Семейная ипотека станет менее гибкой с февраля: кому стоит поторопиться с покупкой

Ранее сообщалось, что средняя рыночная ставка по ипотеке на покупку жилья в новостройках в 2026 году прогнозируется на уровне около 15%, на объекты на вторичном рынке — порядка 17%. Об этом сообщила менеджер продукта «Ипотека» финансового маркетплейса «Сравни» Екатерина Сташкова. Она напомнила, что ключевым ориентиром для всех участников финансового рынка остается ключевая ставка Банка России. По прогнозу регулятора, к концу 2026 года она может снизиться до 12−13%, что приведет к уменьшению ставок по ипотечным кредитам.