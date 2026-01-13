День российской печати: яркие открытки для работников СМИ

День российской печати отмечается 13 января с 1991 года. До этого праздновали День советской печати, который приходился на 5 мая. В этот день в 1912 году вышел первый номер газеты «Правда».
В этот день поздравляют всех, кто связан со СМИ. Теперь речь идет не только о традиционных газетах, но и о цифровой среде, которая с ними связана. Поэтому профессиональный круг очень широк: журналисты, полиграфисты, верстальщики, специалисты по передаче полос и редакторы сайтов.
Добавим, что 14 января отмечается старый Новый год. Подобрать поздравительную открытку можно здесь.