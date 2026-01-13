День российской печати: яркие открытки для работников СМИ

В этот день поздравляют всех, кто связан со СМИ. Теперь речь идет не только о традиционных газетах, но и о цифровой среде, которая с ними связана. Поэтому профессиональный круг очень широк: журналисты, полиграфисты, верстальщики, специалисты по передаче полос и редакторы сайтов.