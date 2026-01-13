Ричмонд
На жительницу Красноярского края завели уголовное дело после попытки продать редкую птицу

В Красноярском крае в отношении 40-летней жительницы Канска возбудили уголовное дело по подозрению в незаконном содержании и продаже хищной птицы, занесенной в Красную книгу Российской Федерации.

Источник: РИА "Новости"

По данным следствия, в период с сентября по ноябрь 2025 года женщина держала у себя дома в микрорайоне Радужный сапсана, а 9 октября разместила в интернете объявление о его продаже с демонстрацией фотографии.

Противоправные действия женщины пресекли сотрудники полиции. Теперь ей инкриминируют преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 258.1 УК РФ (незаконное содержание, хранение и продажа особо ценного дикого животного, занесенного в Красную книгу Российской Федерации, совершенное с публичной демонстрацией в сети «Интернет»). За это грозит лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, рассказали в СК.