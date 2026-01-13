На жительницу Красноярского края завели уголовное дело после попытки продать редкую птицу

Противоправные действия женщины пресекли сотрудники полиции. Теперь ей инкриминируют преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 258.1 УК РФ (незаконное содержание, хранение и продажа особо ценного дикого животного, занесенного в Красную книгу Российской Федерации, совершенное с публичной демонстрацией в сети «Интернет»). За это грозит лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей.