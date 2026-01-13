«Газета.Ru» раскрыла механизм внедрения неиспытанных медицинских инноваций

Внедрение медицинских инноваций происходит в несколько этапов, каждый из которых длителен и трудоемок. Так сделано специально, чтобы в медицинской практике не оказались технологии или вещества, не испытанные на лабораторных животных и людях. Однако «Газета.Ru» столкнулась с ситуацией, в которой скомпрометированной оказалась вся цепочка испытаний, но так называемый акт внедрения все равно был подписан. О том, как в России появляются такие «инновации», почему молчат Минздрав и Минобрнауки, а прокуратура лишь констатирует факт, — в расследовании «Газеты.Ru».