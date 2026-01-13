В Крыму больше тысячи гостевых домов прошли легализацию

По состоянию на 1 января 2026 года в Крыму 1015 гостевых домов прошли легализацию. Об этом сообщил глава «Крымской гостиничной ассоциации» Сергей Маковей.
«Легализацию на 1 января (в Крыму) прошли 1015 гостевых домов. И это очень хороший показатель», — сказал руководитель организации в эфире радио «Спутник в Крыму».
Маковей добавил, что республика является одним из лидеров среди российских регионов по выводу средств размещения из тени. В новогоднюю ночь, по его словам, легально работали более 50 крымских гостевых домов. Глава ассоциации убежден, что к лету их количество увеличится.