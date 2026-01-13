В Иркутской области реализуют 634 народных проекта в 2026 году

В 2026 году в Иркутской области будет реализовано 634 проекта, предложенных местными жителями. На их воплощение выделено 1,2 миллиарда рублей, большая часть — из областного бюджета.
Жители сами определяли, что важно сделать в их городе или посёлке, подавая заявки на конкурс «Есть решение». Больше всего предложений касалось благоустройства, ремонта дорог, создания детских и спортивных площадок, а также организации культурных мероприятий.
В прошлом, 2025 году, благодаря этому же механизму было реализовано 622 проекта. Например, в Иркутске в Лисихинском парке построили скейт-парк, в Саянске благоустроили Парк «Патриот», а в Тулуне появилась «Аллея Памяти» в честь погибших участников СВО.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 19 января по 8 февраля 2026 года в школах Иркутской области пройдёт «Урок цифры» на тему «Кибербезопасность в космосе».