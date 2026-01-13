Как омичам восстановить организм после новогодних праздников

Первым шагом они называют возврат к обычному расписанию сна и бодрствования. Для этого нужно ложиться отдыхать немного раньше и просыпаться ближе ко времени начала рабочего дня. Важную роль играет и переход на сбалансированное питание. В рацион следует включить больше свежих овощей, фруктов и белковых продуктов, чтобы помочь организму восстановиться после калорийной праздничной еды.