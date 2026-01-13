Как омичам восстановить организм после новогодних праздников

Специалисты Марьяновской центральной райбольницы рассказали, как мягко вернуться к привычному ритму после долгих новогодних каникул. Практические советы подготовили врач-терапевт Полина Акимова и медицинская сестра Елена Фролова.
Первым шагом они называют возврат к обычному расписанию сна и бодрствования. Для этого нужно ложиться отдыхать немного раньше и просыпаться ближе ко времени начала рабочего дня. Важную роль играет и переход на сбалансированное питание. В рацион следует включить больше свежих овощей, фруктов и белковых продуктов, чтобы помочь организму восстановиться после калорийной праздничной еды.
«Утренняя разминка и прогулки на свежем воздухе улучшат самочувствие и повысят вашу работоспособность», — отметили Полина Акимова и Елена Фролова.
Также медики советуют позитивно настраиваться на предстоящую неделю и записывать ближайшие цели. Этот простой прием помогает лучше организовать мысли и снизить уровень напряжения. Следование этим рекомендациям поможет начать новый год энергично и сохранить здоровье.
