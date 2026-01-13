Челябинец получил новые швейцарские часы благодаря приставам из Кургана

Покупатель обратился в суд, который обязал ИП заменить товар на аналогичный той же марки и модели. «Исполнительный документ поступил на исполнение в одно из курганских городских отделений судебных приставов, так как индивидуальный предприниматель был зарегистрирован на территории Кургана. Предпринимателя уведомили о возбуждении исполнительного производства, а также установили срок для добровольного исполнения — 5 дней с момента получения постановления о возбуждении исполнительного производства», — информирует УФССП России по Курганской области. Бизнесмену пригрозили штрафом, если он будет игнорировать права потребителя из Челябинска.