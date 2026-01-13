Челябинец получил новые швейцарские часы благодаря приставам из Кургана

Житель Челябинска добился обмена дорогих часов от курганского предпринимателя.
Житель Челябинска смог обменять бракованные швейцарские часы стоимостью 83 тысячи рублей на новые благодаря помощи курганских судебных приставов. Мужчина купил товар в местном магазине, но обнаружил дефект — часы показывали неправильное время, а курганский владелец магазина отказывался от обмена или возврата денег. Об этом сообщили в УФССП России по Курганской области.
Покупатель обратился в суд, который обязал ИП заменить товар на аналогичный той же марки и модели. «Исполнительный документ поступил на исполнение в одно из курганских городских отделений судебных приставов, так как индивидуальный предприниматель был зарегистрирован на территории Кургана. Предпринимателя уведомили о возбуждении исполнительного производства, а также установили срок для добровольного исполнения — 5 дней с момента получения постановления о возбуждении исполнительного производства», — информирует УФССП России по Курганской области. Бизнесмену пригрозили штрафом, если он будет игнорировать права потребителя из Челябинска.
Предприниматель после предупреждения обменял часы на новые, избежав штрафов и сбора. Челябинец поблагодарил приставов за восстановление прав.