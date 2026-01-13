Красочные картинки и теплые поздравления со старым Новым годом для родственников, друзей, коллег, знакомых

Старый Новый год очень популярен в России, хотя в других странах о нем почти не знают. Все дело в переходе на «новый стиль» в 1918 году. Тогда по решению большевистского правительства в стране был введен григорианский календарь, чтобы избавиться от сложностей в отношениях между Россией и европейскими государствами (разница в датах составляла 13 дней, и это затрудняло обсуждение международных вопросов).