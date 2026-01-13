Ричмонд
Человек погиб из-за больших волн на аргентинском курорте

Один человек погиб, еще 35 пострадали из-за больших волн на аргентинском курортном городе Санта-Клара-дель-Мар в провинции Буэнос-Айрес. Об этом в понедельник, 12 января, сообщили на телеканале TN.

Погибшим оказался 29-летний мужчина, который сильно ударился о камни. Еще одного человека госпитализировали с инфарктом, остальные получили легкие травмы, не угрожающие жизни.

Погибшим оказался 29-летний мужчина, который сильно ударился о камни. Еще одного человека госпитализировали с инфарктом, остальные получили легкие травмы, не угрожающие жизни.

Феномен, известный как метеорологическое цунами, был замечен в нескольких городах, однако самые высокие волны были зафиксированы в населенном пункте Санта-Клара-дель-Мар. В момент происшествия в воде находилось большое число людей, передает телеканал.

11 января лодка с русскоговорящими туристами столкнулась с рыболовным траулером на Пхукете. На борту находились 52 туриста и три члена экипажа. В результате сильного удара носовая часть катера была полностью разрушена, судно начало тонуть.

Во время урагана в Самарской области на Волге также перевернулся и затонул прогулочный катер. На борту находились как минимум три человека. Очевидцы с берега поспешили на помощь пострадавшим.