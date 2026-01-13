Человек погиб из-за больших волн на аргентинском курорте

Один человек погиб, еще 35 пострадали из-за больших волн на аргентинском курортном городе Санта-Клара-дель-Мар в провинции Буэнос-Айрес. Об этом в понедельник, 12 января, сообщили на телеканале TN.
Погибшим оказался 29-летний мужчина, который сильно ударился о камни. Еще одного человека госпитализировали с инфарктом, остальные получили легкие травмы, не угрожающие жизни.
Феномен, известный как метеорологическое цунами, был замечен в нескольких городах, однако самые высокие волны были зафиксированы в населенном пункте Санта-Клара-дель-Мар. В момент происшествия в воде находилось большое число людей, передает телеканал.
