В ОАК назначили новых руководителей: кто возглавит подразделения

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) подтвердила две кадровые перестановки. Как сообщили в пресс-службе, руководство доверили людям, которые уже много лет работают внутри корпорации.
Директором филиала ПАО «ОАК» — Оперативно-тактической авиации (ОТА) с 13 января назначен Владимир Ефимов. До этого он занимал пост первого заместителя руководителя этого же подразделения. Ефимов — выпускник Финансовой академии при Правительстве РФ и работает в корпорации с 2012 года.
Параллельно сменился руководящий состав в АО «Туполев». Исполнение обязанностей управляющего директора предприятия возложено на Юрия Абросимова, который ранее занимал в компании пост заместителя по экономике и финансам. Он, как и его коллега, работает в структурах «Туполева» с 2012 года.
«Среди ключевых задач новых руководителей — выполнение растущей производственной программы, включая выпуск военной авиационной техники, а также обеспечение выполнения планов по программе Ту-214», — отметили в корпорации.
Прежде KP.RU писал, что ОАК передала Министерству обороны РФ партию новых истребителей Су-35С.