В ЯНАО суд оценил страдания мальчика, укушенного собакой, в 10 тысяч рублей

Компенсация морального вреда составила всего 10 тысяч рублей.
В Надыме (ЯНАО) мать пятилетнего мальчика, укушенного собакой, добилась выплаты компенсации морального вреда. Ее сумма составила всего 10 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Ямала. Инцидент произошел в июле 2025 года в подъезде многоквартирного дома.
«Установлено, что в июле 2025 года в подъезде многоквартирного дома собака укусила пятилетнего мальчика в левое запястье, причинив телесные повреждения», — сообщается на сайте окружной прокуратуры. Суд постановил взыскать компенсацию морального вреда в пользу семьи пострадавшего. Ее размер — 10 тысяч рублей.
Несчастные случаи с нападением собак на детей в ЯНАО отмечаются регулярно. Как правило, родителям пострадавших удается добиться компенсации морального вреда через суд. Размер выплат сравнительно невелик, учитывая моральные и нравственные страдания детей и их родителей. Так, в апреле 2025 года в селе Красноселькуп (ЯНАО) бездомная собака укусила мальчика за подбородок. Суд оценил моральный вред в 55 тысяч рублей. Деньги взыскали с местной администрации, не принявшей меры в отношении бездомного пса.