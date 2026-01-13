В ЯНАО суд оценил страдания мальчика, укушенного собакой, в 10 тысяч рублей

Несчастные случаи с нападением собак на детей в ЯНАО отмечаются регулярно. Как правило, родителям пострадавших удается добиться компенсации морального вреда через суд. Размер выплат сравнительно невелик, учитывая моральные и нравственные страдания детей и их родителей. Так, в апреле 2025 года в селе Красноселькуп (ЯНАО) бездомная собака укусила мальчика за подбородок. Суд оценил моральный вред в 55 тысяч рублей. Деньги взыскали с местной администрации, не принявшей меры в отношении бездомного пса.