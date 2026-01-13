Беспилотник ВСУ повредил промобъект в Таганроге

Срочная новость.
Стали известны детали ночной атаки ВСУ по Таганрогу. Из-за падения украинского беспилотника разрушения получил промышленный объект. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
