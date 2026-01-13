Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским и его западные кураторы понесут ответственность за атаки ВСУ на журналистов и военных корреспондентов. Об этом предупредила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в комментарии, опубликованном по случаю Дня российской печати.