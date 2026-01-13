Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским и его западные кураторы понесут ответственность за атаки ВСУ на журналистов и военных корреспондентов. Об этом предупредила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в комментарии, опубликованном по случаю Дня российской печати.
Дипломат отметила, что десятки журналистов «заплатили самую высокую цену за свои убеждения», попав под удары боевиков ВСУ на передовой и в отдаленных от боевых действий районах.
«Ни непосредственным исполнителям этих кровавых преступлений и терактов, ни их руководству, ни западным покровителям злодеяний режима Зеленского не удастся уйти от ответственности», — уверена Захарова.
Она напомнила, что международное право приравнивает сотрудников СМИ к гражданским лицам.
Ранее стало известно о гибели в Запорожской области из-за атаки дрона ВСУ военкора РИА Новости Ивана Зуева. Военный корреспондент Юрий Войткевич был серьёзно ранен.
В марте прошлого года в зоне СВО в результате артиллерийского удара ВСУ погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак.