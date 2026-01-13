Ричмонд
«Это ли не счастье?»: Алена Хмельницкая объявила о пополнении в семье

55-летняя Алёна Хмельницкая рассказала о рождении внучки.

Источник: Комсомольская правда

Актриса Алена Хмельницкая отметила свое 55-летие. Праздник она встретила в окружении семьи на курорте в Таиланде. Обращаясь к поклонникам, звезда фильма «Онегин» поделилась радостной новостью — она стала бабушкой во второй раз, в семье родилась внучка.

В своем обращении Хмельницкая рассказала, что находится в нереально красивом месте со своими дочерьми, зятем, внуком и новорожденной внучкой. Свое праздничное сообщение актриса сопроводила фотографиями с отдыха, на которых запечатлены моменты семейного торжества в тропиках.

«Это ли не счастье? У меня есть мои друзья, мои родные люди и любимая работа, я за это очень благодарна. И я умею радоваться — это здорово. Лечу дальше! Ура!» — высказалась актриса в соцсетях.

Прежде российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева подтвердила, что впервые стала бабушкой, внучке дали имя Ива.