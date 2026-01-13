«Была хранительницей духа русской деревни»: в Башкирии умерла народная песенница

Валентина Петровна родилась в 1931 году в деревне Старицино (Бирский район). С детства она впитала богатейшее песенное наследие от своих родителей — Петра Ивановича и Марины Мироновны Цуцкаревых. Это стало основой ее жизненного пути и творческого дара, который она передавала окружающим на протяжении десятилетий.