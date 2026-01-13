«Была хранительницей духа русской деревни»: в Башкирии умерла народная песенница

На 95-м году жизни скончалась Валентина Кулагина — народная песенница, хранительница старинных русских напевов и основательница фольклорного ансамбля «Калинка». О ее уходе сообщил Республиканский центр народного творчества Башкирии.
Валентина Петровна родилась в 1931 году в деревне Старицино (Бирский район). С детства она впитала богатейшее песенное наследие от своих родителей — Петра Ивановича и Марины Мироновны Цуцкаревых. Это стало основой ее жизненного пути и творческого дара, который она передавала окружающим на протяжении десятилетий.
С 1964 года она занималась творческой самодеятельностью, а в 1978 году ее голос стал символом созданного при Доме культуры села Калинники вокального ансамбля «Калинка». Позже, в 1987 году, вокруг нее сформировался одноименный фольклорный ансамбль, объединивший бабушек-хранительниц древних напевов.
Ее мудрость и любовь к традиции легли в основу семейного ансамбля «Калинушка», созданного в 2015 году ее дочерьми, внучкой и правнуками. В 2018 году коллектив удостоился звания «Народный». Более 70 старинных песен в исполнении Валентины Петровны вошли в его репертуар.
Валентина Кулагина, по словам коллег, была живым источником и хранительницей духа русской деревни, ее быта, обрядов и веры в силу песенного слова. Ее уход стал невосполнимой потерей для всей культурной общественности республики.
Республиканский центр народного творчества выразил искренние соболезнования родным и близким Валентины Петровны.
— Пусть память о ней живет в песнях, в сердцах учеников и потомков, в каждом звучании тех напевов, что она бережно сохранила для будущих поколений, — заявили в учреждении.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.