Главные новости к утру 13 января 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 13 января 2026.
В Великобритании назвали условие отправки войск на Украину
Глава штаба обороны ВС Великобритании Ричард Найтон заявил, что дислокация британских военных на территории Украины после окончания военных действий возможна только в случае уверенности в их безопасности. Он уточнил, что если такой уверенности не будет, то развертывание не произойдет.
В Вашингтоне не исключили нанесение удара по Ирану
Президент США Дональд Трамп может применить военную силу против Ирана. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она уточнила, что американский лидер не исключает нанесение авиаударов. Глава МИД Исламской Республики ранее говорил, что Тегеран готов к военному противостоянию с Вашингтоном.
Джей Ди Вэнс призывал Трампа к диалогу с Ираном
По данным источников The Wall Street Journal, вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие чиновники призывают американского лидера отказаться от применения бомбардировок Ирана и использовать способы дипломатического урегулирования отношений с Исламской Республикой. Часть сотрудников Белого дома уверены, что авиаудары будут контрпродуктивны.
Сенатор США Келли подал в суд на главу Пентагона
Член Сената Конгресса США Марк Келли подал в суд на главу Пентагона Пита Хеггета. Причина подачи иска — решение военного ведомства о понижении его, как капитана первого ранга ВМС США в отставке, в ранге. Келли считает решение неконституционным, связанным с тем, что он выступает с критикой Дональда Трампа.
Глава МИД ФРГ усомнился, что США готовы напасть на Гренландию
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что у него нет оснований полагать, что США реально готовы с помощью военных действий занять Гренландию. Он уточнил, что и у Берлина, и у Вашингтона есть интерес в том, чтобы обеспечить безопасность в Арктике, и страны будут заниматься этим в рамках договоренностей НАТО.