Главные новости к утру 13 января 2026 года

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что у него нет оснований полагать, что США реально готовы с помощью военных действий занять Гренландию. Он уточнил, что и у Берлина, и у Вашингтона есть интерес в том, чтобы обеспечить безопасность в Арктике, и страны будут заниматься этим в рамках договоренностей НАТО.