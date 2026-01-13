Ученый Досс раскрыл тайну аномального антихвоста кометы-НЛО 3I/ATLAS

Астроном из США Дрю Досс заявил, что яркость межзвездного объекта 3I/ATLAS остается значительно выше той, которая была ожидаема, это может объясняться наличием необычного хвоста, направленного в сторону Солнца, а не от него, как у обычных комет (отсюда и название — антихвост), узнал aif.ru из канала ученого в социальной сети X*.
«Интересно, что, хотя темпы затемнения примерно соответствуют ожиданиям, сама яркость после перигелия остаётся значительно выше, чем ожидалось. Это может ещё раз указывать на то, что кома состоит из более крупных, возможно, металлических пылевых частиц. Это также может быть возможным объяснением антихвоста», — заявил Досс.
Он добавил, что объект движется по предполагаемой траектории — по курсу сближения с Юпитером.
Напомним, 3I/ATLAS обнаружили в начале июля 2025 года. Ученый из Гарварда Ави Леб ранее заявлял, что это — НЛО, потому что его поведение отличается от поведения обычных комет. Межзвездный объект подлетел максимально близко к Земле 19 декабря 2025 года, теперь он направляется к Юпитеру.
Ранее ученые получили новую информацию об аномальных особенностях 3I/ATLAS.
