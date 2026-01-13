В Таганнроге из-за атаки БПЛА повреждены дома, машины и промобъект

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о повреждениях в Таганроге во время воздушной атаки беспилотных летательных аппаратов. По его данным, в городе пострадали промышленный объект, жилые дома, подводящие газовые коммуникации и легковые автомобили.
По уточненной информации, в ходе отражения атаки на Таганрог и Красносулинский район силами ПВО было уничтожено и подавлено семь БПЛА. Предварительно, жертв среди населения нет.
Оперативные службы продолжают уточнять информацию о последствиях на земле. На всей территории Ростовской области продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА. К устранению последствий чрезвычайные службы приступят после его отмены.
Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова объявила о введении 13 января режима свободного посещения в школах и детсадах в связи с отражением воздушной атаки.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.