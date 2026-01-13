СМИ: Туристка из России упала в колодец в отеле на Занзибаре

Туристка из России упала в колодец на территории отеля на Занзибаре — врачи госпитализировали женщину с частично оторванной пяткой. Об этом во вторник, 13 января, сообщили в Telegram-канале Shot.
42-летняя москвичка вместе с подругами прилетела в Танзанию на Новый год. Компания остановилась в отеле Max Hotel Nungwi, однако отдых не задался: в гостинице постоянно выключали воду и свет, кондиционер не работал.
В один из дней туристка почувствовала сильный запах гари и зашла в техническую зону. Там она провалилась на три метра в колодец, который был прикрыт листами шифера.
Медики провели экстренную операцию: диагностировали перелом, зашили сухожилия и наложили гипс. Подруги пострадавшей утверждают, что у нее перелом обеих ног из-за сильного отека и боли. При этом больница отказывается делать рентген второй ноги.
Отель финансовую помощь не предоставляет. Перелет домой должен состояться уже 14 января. Однако женщина не может вернуться в Россию из-за больницы, которая отказывается выдавать медицинскую справку, уточнили в публикации.
