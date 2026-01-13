В Пермском крае умер легенда нефтедобычи Виктор Гребнев

«12 января ушел из жизни Виктор Дмитриевич Гребнев — бывший руководитель Краснокамского НГДУ, ставший легендой еще при жизни. Это благодаря инициативе Виктора Дмитриевича в 1979 году на улице Калинина появился памятник станку-качалке с выгравированными на нем словами “Первооткрывателям Прикамской нефти”, — рассказали в Совете ветеранов.