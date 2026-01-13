В Пермском крае умер легенда нефтедобычи Виктор Гребнев

Нефтяники скорбят об утрате (архивное фото).
В Пермском крае умер бывший руководитель Краснокамского нефтегазодобывающего управления (НГДУ) Виктор Гребнев. Он ушел из жизни 12 января, рассказали в Совете ветеранов Краснокамского нефтяного района. Именно Гребнев стал инициатором установки в Краснокамске известного памятника первооткрывателям прикамской нефти.
«12 января ушел из жизни Виктор Дмитриевич Гребнев — бывший руководитель Краснокамского НГДУ, ставший легендой еще при жизни. Это благодаря инициативе Виктора Дмитриевича в 1979 году на улице Калинина появился памятник станку-качалке с выгравированными на нем словами “Первооткрывателям Прикамской нефти”, — рассказали в Совете ветеранов.
В Краснокамск Гребневых приехал из Чернушки в 1972 году, где он запустил первую кустовую насосную станцию. С 1977 по 1983 годы он возглавлял коллектив краснокамских нефтяников.