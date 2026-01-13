В Тюмень пришли 30-градусные морозы — когда у школьников отменят занятия. Инфографика

У учеников 1−4 классов отменят занятия при температуре ниже −30 градусов и скорости ветра менее 2 м/с, а также в −25 и сильном ветре. Актированные дни для школьников 1−9 классов наступят при ветреной погоде и −30 градусов. Также ученики не пойдут на уроки, если температура опустится ниже −35 градусов. 1−11 классы останутся дома в −40 градусов.