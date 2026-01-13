В Тюмень пришли 30-градусные морозы — когда у школьников отменят занятия. Инфографика

13 января занятия отменили у учеников 1−4 классов второй смены.
В Тюмени 13 января занятия отменили у учащихся второй смены 1−4 классов. Для школьников 1−11 классов объявят актировку при температуре ниже −35. В какую погоду дети останутся дома — в материале URA.RU.
У учеников 1−4 классов отменят занятия при температуре ниже −30 градусов и скорости ветра менее 2 м/с, а также в −25 и сильном ветре. Актированные дни для школьников 1−9 классов наступят при ветреной погоде и −30 градусов. Также ученики не пойдут на уроки, если температура опустится ниже −35 градусов. 1−11 классы останутся дома в −40 градусов.
Информацию об актировках размещают на сайте мэрии и в соцсетях. Также об отмене занятий можно узнать с помощью чат-бота «ЕЦОР» в Telegram.
Как ранее писало URA.RU, 14 января температура опустится ниже −34. Морозы продержатся три ночи.
При какой погоде отменят занятия в школах Тюмени.